الأحد 31 مارس 2024
توقيت مصر 01:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

يسرا اللوزي: «ساعات بشتغل عشان الفلوس»

"شيك بـ100 ألف جنيه".. أمير مرتضى يكشف علاقته بكهربا

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

علاء مبارك يرد على تصريحات "كوشنر": "كأن مصر أرض أبوك"

سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها

ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

يسرا اللوزي: «ساعات بشتغل عشان الفلوس»

BB1kLjvi
يسرا اللوزي
السبت، 30-03-2024 01:27 م نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة يسرا اللوزي، ونسرين أمين ضيفا برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه رامز جلال، في شهر رمضان الجاري.
وخلال مقدمة الحلقة، سأل رامز جلال الفنانة يسرا اللوزي عدة أسئلة، من ضمنهم سؤال هل توافق على الأعمال الفنية من أجل العائد المادي؟، وردت يسرا: «آه ساعات بوافق عشان الفلوس

وسخر من النجمتين في مقدمة كوميدية ببداية الحلقة، إذ قال عنهما: «معانا نجمتين مش راضين بحالهم، الأولى الناس حبتها عشان فرفوشة والتانية عاملة فيها شبح وبتلبس لبس مايلبسوش حرامي، معانا اللي مش رضين بحالهم، يسرا اللوزي ونسرين أمين».

إقرأ ايضا

BB1jMT1m

محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

BB1kMTtW

حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

BB1kLFU7

بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

أخبار متعلقة

IMG-20240327-WA0050

سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال

IMG-20240319-WA0019

"حسبي الله ونعم الوكيل". ما سبب هجوم كهربا على مجدي عبدالغني في برنامج رامز جلال؟

2338596_0

بعد إصابتها في المقلب.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

IMG-20240310-WA0057

بعد طرح البرومو.. أسماء ضحايا رامز جلال هذا العام

IMG-20240306-WA0024

أول ظهور لـ رامز جلال في برنامج مقالب رمضان 2024