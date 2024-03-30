يسرا اللوزي: «ساعات بشتغل عشان الفلوس»

السبت، 30-03-2024
01:27 م
نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة يسرا اللوزي
، ونسرين أمين ضيفا برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه رامز جلال
، في شهر رمضان الجاري.
وخلال مقدمة الحلقة، سأل رامز جلال
الفنانة يسرا اللوزي
عدة أسئلة، من ضمنهم سؤال هل توافق على الأعمال الفنية من أجل العائد المادي؟، وردت يسرا: «آه ساعات بوافق عشان الفلوس
وسخر من النجمتين في مقدمة كوميدية ببداية الحلقة، إذ قال عنهما: «معانا نجمتين مش راضين بحالهم، الأولى الناس حبتها عشان فرفوشة والتانية عاملة فيها شبح وبتلبس لبس مايلبسوش حرامي، معانا اللي مش رضين بحالهم، يسرا اللوزي
ونسرين أمين».