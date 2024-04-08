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سعاد صالح: اليهود والنصارى سيدخلون الجنة.. مش معقول مجدي يعقوب يدخل النار

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سعاد صالح
الإثنين، 08-04-2024 11:52 ص

وجهت الإعلامية أميرة بدر سؤالا للداعية الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال استضافتها في برنامج "أسرار" كان نصه : "الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن غير المسلمين سيدخلون الجنة ما تعليقك؟".
وقالت الدكتورة سعاد صالح: "النصارى وأهل الكتاب والمسلمين سيدخلون الجنة، كل من آمن بالله واليوم الآخر، وأنا أوافق علي جمعة في رأيه".
وأضافت: "الدكتور مجدي يعقوب وما قدمه للفقراء المسلمين، هذا الشخص معقول ربنا يظلمه ويدخله النار؟ ربنا عادل.. سواء مسلمين مسيحين يهود المؤمنين منهم سيدخلون الجنة، الجنة ليست للمسلمين فقط".

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