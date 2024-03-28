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"اللي يشك في زوجته يطلقها".. داعية شهيرة تثير الجدل

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سعاد صالح
الخميس، 28-03-2024 11:31 ص

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل تحليل الـ DNA لمعرفة أصل الطفل يجوز شرعا؟
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تحليل الـ DNA، يكون للإثبات، وليس للنفي، موضحة أن التحليل يكون لإثبات النسب، وليس لـ نفي النسب، فلا يجوز أن يتم من أجل نفي شخص تبنيه لطفل.
وأوضحت ، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنها تتحدث بالشريعة الإسلامية، ولا تقول أي كلام، فالزوج إذا شك في زوجته عليه أن يطلقها، ولكن الـ DNA، لا يتم لنفي الأب نسبه لأولاده.
وطالبت بأن يتم الاعتراف بتحليل الـ DNA في النفي، وأن قانون الأحوال الشخصية يتم العمل به، ومن الممكن أن يتم تعديل ذلك به، وأنه مثل هذه المواقف لم يتم حسمها.

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