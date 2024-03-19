شيخ الأزهر يحسم الجدل.. هل يدخل غير المسلمين الجنة؟

الثلاثاء، 19-03-2024
11:47 ص
كشف شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، خلال لقاء سابق في برنامج «فقة الحياة»، أنه ينطبق حكم «أهل الفترة» على الأوروبيين، ولن يعاقبهم الله.
طريقة ملتوية ومغلوطة
وبرر الطيب ذلك بأن دعوة النبي وصلتهم بطريقة ملتوية ومضللة ومغلوطة، إضافة إلى أن الناس في أوروبا يظنون أن الإسلام يتمثل فقط فيما يرونه على الشاشات من أعمال عنف وأحداث غير محببة، وبالتالي، فإنه ينطبق عليهم ما ينطبق على «أهل الفترة»، بسبب عدم وجود معرفة حقيقية لديهم.
دخول الجنة
وأضاف شيخ الأزهر
خلال إجابته على سؤال «هل يدخل الجنة غير المسلمين
»، بأن الدليل على قوله هو ما جاء في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا».
وتابع : «كيف يُعاقَب الله شعوبًا مثل الشعوب الأوروبية، التي لم تعرف صورة صحيحة للنبي محمد؟ وماذا عن الوثنيين في أدغال إفريقيا؟ هؤلاء لم يبلغوا بالدعوة، أو بلغتهم بصورة مشوهة ومنفرة، تسببت في كراهيتهم للإسلام ونبيه».