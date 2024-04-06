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«أشمئز من نقاب السيدات».. سعاد صالح تعلن مفاجأة على الهواء

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سعاد صالح
السبت، 06-04-2024 03:24 م نسمه عبد الوهاب
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها تعرضت لتهديدات كثيرة بسبب تصريح خاص بها، «أنا شخصيا بشمئز من النقاب»، وبعد هذا التصريح وجه شخص لها تهديد بالقتل.
وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن زوجها تواصل مع وزير الأوقاف، وتم التوصل لـ هذا الشخص، والقبض عليه.

وتابعت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن هذا الشخص كان تعليم متوسط، وكان تابع لأحد الجماعات السلفية، ولكن حصل على العقاب، وأن زوجها كان له الدور الكبير في القبض على هذا المتهم.
واختتمت سعاد صالح أنها كانت تهاجم بعض السيدات اللاتي ترتدين الحجاب، بسبب ما يفعلونه تحت الحجاب، فالبعض كان يغش في الامتحان باستخدام السماعات.

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