ساويرس لـ حسن شحاتة: عيب.. كلامك غير مقبول

الأربعاء، 22-06-2022
01:54 م
علق رجل الأعمال،نجيب ساويرس
علي تصريح حسن شحاتة
الأخير، ونشر تعليقه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وكتب ساويرس
:"سقطةً كبيرة لحسن شحاتة
… محمد صلاح
لم
يتأخر يوما عن بلده وهو إنسان خير وملتزم وفخر لكل المصريين.. عيب يا كابتن شحاته
كلامك غير مقبول".
يذكر أن قال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر
حسن شحاته،
إن محمد صلاح
لم يقدم شيئاً لمنتخب مصر
.
وواصل، موجهًا رسالته إلى محمد صلاح
«أنت نجم من نجوم
العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب
خصوصًا إن المنتظر منك الكثير، ومبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر
طالما ماخدش
بطولة حتى ولو محلية على الأقل».
واختتم تصريحاته، أن مصر تمتلك مدربين أفضل من حسن شحاتة
بكثير، مؤكدًا أنه يكره المجاملات الموجودة في الكرة المصرية في الفترة الحالية.