تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا لنادٍ عربي شهير

الإثنين، 28-12-2020
10:27 ص
المصريون
أعلن رئيس الهيئة
العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ
، عن قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي
الهلال
السودان
ي، بعد تلقيه خطابًا من رئيسه.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تلقيت
هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي
الهلال السودان
ي الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس
الشرفي للنادي
”.
وأضاف تركي آل الشيخ
: “أعد جماهير النادي
العريق في السودان
الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي
وتحقيق أماني محبيه.. وشكرًا لكم”.
وأرفق “آل الشيخ” نسخة من الخطاب الذي تلقاه من رئيس “الهلال”
السودان
ي، والذي قال فيه: “نتشرف بمنحكم الرئاسة الفخرية لنادي
الهلال، ونثق في أنكم
ستشكلون إضافة لنادي
نا وستعززون وشائج الإخاء والتعاون”.