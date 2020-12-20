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تركي آل الشيخ ينصح بنوعين من الفيتامينات ثم كانت المفاجأة بعد دقائق

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تركي آل الشيخ
 
الأحد، 20-12-2020 09:48 ص المصريون

نصح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام نوعين من الفيتامينات وذلك بعد تجربته المفيدة معهما.
ونشر «آل الشيخ» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورتي علبتي الفيتامينات وعلق بقوله: "نوع فيتامينات رائع فرق معي كثير.. أنصحكم فيه".
ونشر صورة ثانية لنوع آخر من الفيتامينات، وعلق عليها ": وهذا مهم وفرق معي زي الأول".
وكانت المفاجأة التي ذكرها تركي آل الشيخ، بعد وقت قصير من نشر تغريدته، أن المخزون نفد من أحد المتاجر الإلكترونية المخصصة لبيع الفيتامينات نتيجة الإقبال الغير مسبوق على شراء المنتج "أون لاين".
وكتب في تغريدة أخرى :" ياحبي لكم ماامداني احط الا انباع كله ليتني شاري في الشركة".
 

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