بعد الفيديو المُهين.. أول تعليق من وائل عوني بعد محاولة طرده من مهرجان القاهرة السينمائي

انفعل الفنان وائل عوني بعد محاولة طرده من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهدداً بالدخول رغم منعه.

وقال عوني في مقطع فيديو :"هدخل في أي حتة، الأستاذ حسين فهمي قالك وش الممثل دعوة".

ودخل عوني في مشادة مع منظمي المهرجان ليسمحوا له بالدخول، ولكنهم حاولوا منعه لعدم حصوله على دعوة.

وسادن حالة من الجدل استحوذت على الوسط الفني، بعد الموقف الذي تعرض له الفنان وائل عوني، عندما تم منع دخوله من قبل أمن مهرجان القاهرة السينمائي، في ختام دورته الـ 45 (الجمعة) بدار الأوبرا المصرية، بحجة عدم وجود دعوة رسمية موجه له، حيث استنكر الكثيرون تصرفات منظمي المهرجان تجاه الفنان، وطريقة التعرض له بهذه الطريقة غير اللائقة، بينما يرى البعض أن الواقعة مجرد سوء تفاهم.

وأثناء رفض أمن المهرجان دخول الفنان، قال عوني: «هدخل في أي حتة، أستاذ حسين فهمي بنفسه قال وش الممثل دعوة، ومحدش هيمنعني من الدخول أنا هدخل المهرجان»، وهو تصريح يراه البعض أنه يعكس حالة الاستياء الكبيرة التي شعر بها الفنان، خاصة وأنه كان يعتقد أن مهنته كممثل تضمن له الحصول على دعوة للدخول، حتى ولو كان بعدم وجود دعوة رسمية.

وأوضح عوني حقيقة ما جرى قائلاً: «نزلت منشور على صفحتي» الفيسبوك «عشان فيه ناس مش فاهمة ومش عارفة»، وأضاف في تصريحات له (السبت) أنه كان يحضر ندوة للفنان «عمرو سعد» على هامش المهرجان، حيث كان الأخير محاطاً بحشد كبير من الحضور، وعندما حاول دخول المكان خلفه، تم دفعه مرتين من قبل العاملين في المكان.

وقال عوني في هذا السياق: «قلت لهم إنني ممثل، وهذا لا علاقة له بالافتتاح أو الختام»، مضيفاً أنه أصيب بأذى نفسي من هذا الموقف المهين الذى تعرض له، وتابع، أن هذا مالوش علاقة بدعوة ولا مش دعوة، لأن أستاذ حسين فهمي قال وش الفنان دعوة.

ووجه رسالة للقائمين على تنظيم المهرجانات قائلاً: «ياريت الناس اللي ليها علاقة بالصناعة يخلوا بالهم، ويفرقوا بين اللي ليه علاقة بالفن واللي ملهاش علاقة، لأن اللي بيحصل ده عبث».