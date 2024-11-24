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لماذا لم تحضر مي عز الدين جنازة والدتها في الكنيسة؟

م
ا
الأحد، 24-11-2024 08:08 ص

 

صدمة قوية تلقتها الفنانة مى عز الدين برحيل والدتها بعد رحلة مع المرض مما تسبب ذلك فى انهيارها عصبيا وكان سبب فى عدم حضورها الجنازة التى اقيمت اليوم داخل كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون المطار.

 

وشيعت جنازة والدة الفنانة مى عز الدين، اليوم من كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الشيراتون، بعد وفاةها بالأمس عقب صراع طويل مع المرض.

 

وكان الفنان تامر حسني أول الحضور كما حرص على الحضور ايضا الفنان طارق صبري، والفنان أحمد عصام، والفنانة هنادي مهنا.

وفاة والدة مى عز الدين

وتوفيت مساء  الجمعة 22 نوفمبر، والدة الفنانة مي عز الدين، بعد  صراع مع المرض.

 

أكدت الفنانة منة فضالي وفاة والدة مى عز الدين بعد صراع مع المرض.

 

وكتبت منة فضالي عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله حببتي ربنا يصبر قلبك و يرحمها برحمته ربنا يقويكي علي فراقها .. في ذمة الله والدة صديقتي مى عز الدين .. ربنا  يرحمك يا طنط مها كنتي جميلة وطيبة .. أرجو قراءة الفاتحة».

 

تصدر اسم الفنانة مى عز الدين، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد الإعلان عن وفاة والدتها في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

 

علمتها الصوم والصلاة

مها والدة مي عز الدين، تعتبر هي مديرة أعمالها وانفصل والدها عن والدتها وهي في عامها الثالث، ومع أن والدتها مسيحية الديانة، إلا أنها كانت تعلمها الدين الاسلامى وكيفيه الصلاة والصوم حتى تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وقواعده، لأنها مؤمنة بأن على كل إنسان أن يعيش كما وُلد، وأن يعبد الله كما خلقه.

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