الأحد 24 نوفمبر 2024
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إسرائيل تهاجم يوتيوبر مصري شهير وتوجه له اتهامات خطيرة.. والأخير يرد

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عامل دليفري على يد ابن زوجة الشيف شربيني

جمع بين الفتاة وخالتها.. لاعب كرة قدم شهير يتزوج من ابنة أخت زوجته (صور)

الكويت تسحب الجنسية من ملياردير سعودي شهير

لا تزال صعبة.. ماذا قال صندوق النقد عن التوقعات الاقتصادية لمصر؟

شاهد.. بلوجر شهير يلتهم خروف كامل على الهواء في 30 دقيقة

شاهد.. ممثلة أجنبية تعلن اعتناقها الإسلام

بعد الفيديو المُهين.. أول تعليق من وائل عوني بعد محاولة طرده من مهرجان القاهرة السينمائي

السعودية تعلن إعـ.دام "بيدوفيلي"

بعد الفضيحة الجنسية.. إعلان طلاق وزيرة الخارجية الألمانية رسمياً

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عامل دليفري على يد ابن زوجة الشيف شربيني

2540188_0
ا
الأحد، 24-11-2024 02:06 م

 

 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مصرع عامل دليفري في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة، بعد تداول الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسم شيف شهير.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بأن أفراد الأمن، انتقلوا لموقع الحادث في الشيخ زايد، بعد تلقي بلاغ بوجود حادث تصادم توفي فيه سائق دراجة نارية بعد دهسه بسيارة، مضيفة أن أحد شهود الواقعة، أفاد بأن قائد السيارة فر هاربا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربا.

وفي وقت لاحق حضر لمقر قسم الشرطة، مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب عمره 16 عاما، لا يحمل رخصة قيادة"، وأقر بأن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

 

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وبعد اتهام نجله بدهس عامل توصيل بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة والتسبب بوفاته، خرج الشيف عبد السميع شربيني عن صمته.

 

حيث أوضح أن المتهم هو مازن نجل زوجته البالغ 16 سنة، وقد استولى على سيارته خلسة ودهس العامل في طريق عام مظلم.

أما تعليقاً على هروب المتهم من الموقع، حسب ما أكد شهود العيان، فأشار في تصريحات لـ"القاهرة 24" أمس الجمعة، إلى أن مازن فر لصغر سنه وخوفه من اعتداء بعض الأهالي عليه بالضرب وإيذائه.

فيما نوه أنه تمكن من التواصل مع مازن واصطحابه لتسليم نفسه إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول.

إلى ذلك أكد أنه تواصل مع أسرة المجني عليه وعرض عليهم التكفل بالمصاريف والتعويض.

في حين أردف أنه ونجل زوجته المتهم في طريقهما للعرض على النيابة.

 

إقرأ ايضا

6741f9834236047fe31dcfc3

إسرائيل تهاجم يوتيوبر مصري شهير وتوجه له اتهامات خطيرة.. والأخير يرد

Capture

شاهد.. بلوجر شهير يلتهم خروف كامل على الهواء في 30 دقيقة

Capture

شاهد.. ممثلة أجنبية تعلن اعتناقها الإسلام