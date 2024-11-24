الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عامل دليفري على يد ابن زوجة الشيف شربيني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مصرع عامل دليفري في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة، بعد تداول الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسم شيف شهير.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بأن أفراد الأمن، انتقلوا لموقع الحادث في الشيخ زايد، بعد تلقي بلاغ بوجود حادث تصادم توفي فيه سائق دراجة نارية بعد دهسه بسيارة، مضيفة أن أحد شهود الواقعة، أفاد بأن قائد السيارة فر هاربا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربا.

وفي وقت لاحق حضر لمقر قسم الشرطة، مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب عمره 16 عاما، لا يحمل رخصة قيادة"، وأقر بأن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبعد اتهام نجله بدهس عامل توصيل بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة والتسبب بوفاته، خرج الشيف عبد السميع شربيني عن صمته.

حيث أوضح أن المتهم هو مازن نجل زوجته البالغ 16 سنة، وقد استولى على سيارته خلسة ودهس العامل في طريق عام مظلم.

أما تعليقاً على هروب المتهم من الموقع، حسب ما أكد شهود العيان، فأشار في تصريحات لـ"القاهرة 24" أمس الجمعة، إلى أن مازن فر لصغر سنه وخوفه من اعتداء بعض الأهالي عليه بالضرب وإيذائه.

فيما نوه أنه تمكن من التواصل مع مازن واصطحابه لتسليم نفسه إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول.

إلى ذلك أكد أنه تواصل مع أسرة المجني عليه وعرض عليهم التكفل بالمصاريف والتعويض.

في حين أردف أنه ونجل زوجته المتهم في طريقهما للعرض على النيابة.