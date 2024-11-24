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بعد الفضيحة الجنسية.. إعلان طلاق وزيرة الخارجية الألمانية رسمياً

بعد الفضيحة الجنسية.. إعلان طلاق وزيرة الخارجية الألمانية رسمياً

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الأحد، 24-11-2024 08:09 ص

 

كشفت وسائل إعلام ألمانية، يوم السبت أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزوجها دانيال هولفليش أعلنا طلاقهما بعد زواج استمر 17 عاما.

 

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أن بيربوك ظهرت في مؤتمر تغير المناخ كوب 29 في أذربيجان بدون خاتم الزواج، وأضافت الصحيفة، أن الشائعات بشأن تدهور علاقتهما لطالما كانت تنتشر في برلين.

 

وأكدت الصحيفة أن الإعلان عن الطلاق جاء هذه المرة من كليهما، كما أكدا عبر بيان لهما أنهما لم يعثرا بعد على شريكين جديدين، وأوضحا أنهما ما يزالان يعيشان في بوتسدام مع ابنتيهما اللتين تبلغان من العمر 9 أعوام و13 عاما.

 

وكانت صحيفة تسايتونج الألمانية كشفت في يوليو الماضي عن فضيحة للوزيرة الألمانية حيث دفعت لرجل المال مقابل ممارسة الجنس أثناء رحلاتها إلى إفريقيا.

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