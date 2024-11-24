الكويت تسحب الجنسية من ملياردير سعودي شهير

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الأحد، 24-11-2024 01:01 م

 

جردت الكويت الملياردير معن عبد الواحد الصانع الذي يحمل الجنسية السعودية من جنسيتها.

وجرى إيقاف الصانع، الذي صنفته "فوربس" في عام 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم، من قبل السلطات السعودية في 18 أكتوبر عام 2017، إثر تخلف مجموعته الشهيرة "سعد" في عام 2009 عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وفي عام 2009، تعرضت مجموعة "سعد" ومجموعة "القصيبي" التي تمتلكها عائلة أحمد القصيبي، لأكبر انكشاف ديون في منطقة الخليج العربي، حيث قدرت ديون كليهما بـ20 مليار دولار.

وتوالت النزاعات بين المجموعتين، لتتهم عائلة القصيبي معن الصانع بالتسبب في انهيار كيان الشركتين إثر سيطرته على شركة التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها، متهمة إياه باختلاس 9 مليارات دولار.

 

وتواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، ليتجاوز العدد 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.

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