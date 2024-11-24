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جمع بين الفتاة وخالتها.. لاعب كرة قدم شهير يتزوج من ابنة أخت زوجته (صور)

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الأحد، 24-11-2024 01:32 م

 

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن هالك المهاجم الدولي البرازيلي السابق ولاعب أتلتيكو مينيرو الحالي، يستعد للزواج بابنة أخت زوجته السابقة إيران أنجيلو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وفقا لما أوردته صحيفة "بورتال ليودياس" أن هالك سيتزوج كاميلا أنجيلو في ديسمبر حيث أتم الاثنان العقد بالفعل في حفل مدني في عام 2020 ومع ذلك قد يكون الأمر المفاجئ هو أن هالك وأنجيلو كانا مرتبطين بالفعل قبل زواجهما منذ أربع سنوات.

وكان هالك متزوجا سابقا بخالة كاميلا إيران أنجيلو حيث عاش الزوجان معا لمدة 12 عاما وكان لديهما ثلاثة أطفال بين عامي 2007 و2019 وظهرت تقارير العلاقة بين الثنائي في ديسمبر 2019، بعد خمسة أشهر فقط من انفصاله عن زوجته الأولى.

وبالفعل تزوج الثنائي في سبتمبر 2020، عندما كان هالك لا يزال يلعب لصالح نادي شنغهاي الصيني بعد انفصاله عن والدة أطفاله الثلاثة الآخرين.

واشتهر هالك بفترة وجوده في بورتو بين عامي 2008 و2012، والتي تضمنت فوزه بالدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري كما سجل 11 هدفا في 49 مباراة مع البرازيل بين 2009 و2021 وفاز بكأس القارات في 2013.




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