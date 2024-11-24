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السعودية تعلن إعـ.دام "بيدوفيلي"

Saudipolice14022023
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الأحد، 24-11-2024 09:30 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

 

 أقدم / عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري - سعودي الجنسية - على الاعتداء الجنسي على أطفال بالقوة.

 

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت مانسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من ضروب السعي في الأرض فسادًا فقد تم الحُكم عليه بقتله تعزيرًا، وهو المتفق مع ما أدين به من جرائم خطيرة ويتحقق معه المقصود من العقوبات وحفظ الأمن وحماية المجتمع، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 21 / 5 / 1446 هـ الموافق 23 / 11 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

 

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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