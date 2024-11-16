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إسلام إبراهيم يعلن انسحابه من مسلسل في رمضان 2025: "البطلة شافت إني مش أمور"

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إسلام إبراهيم
السبت، 16-11-2024 03:14 ص
كشف الفنان إسلام إبراهيم عن انسحابه من أحد المسلسلات التي من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، بعدما كان مرشحًا لبطولة المسلسل.

وتحدث إسلام، ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 9090"، عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار كشف عنها لأول مرة.
وعن سبب انسحابه من مسلسل سيعرض في موسم دراما رمضان 2025، قال: "كان في مشروع لرمضان وللأسف محصلش نصيب، كنت مترشح لبطولة لكن البطلة شافت إني مش أمور كفاية، والله العظيم ده حصل فعلا، فانسحبت بشياكة وبهدوء".

واستكمل: "وفي بعض المعايير السطحية في الاختيارات، وشايف أنها غلط، لأن بابا الدراما أعظم حد في الدراما الدكتور يحيى الفخراني كسر كل القواعد والتابوهات اللي كنا متعودين عليها، عمل نصف ربيع الاخر ده كان عمل رومانسي انا فاكر، كان ستات مصر كلها متجننين على المسلسل وعليه، وسليمان باشا الستات كانت بتموت فيه ودكتور يحيى معندوش المواصفات بتاعة الجان اللي هي العضلات والطول".
وأضاف: "الموضوع كله حالة، مش دايمًا المواصفات الشكلية بتبقى هي الأهم، وهي ليها علاقة بفكرة الصدق والإحساس، وأنا مصدق اللي بعمله وبعمله من قلبي ولا لأ".

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