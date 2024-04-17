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إجراء عاجل من "دي دي مصر" بعد واقعة "فتاة الشروق"

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دي دي مصر
الأربعاء، 17-04-2024 12:55 ص


أعلنت شركة دي دي مصر، عن بيئة آمنة لمنظومة عملها في مصر من خلال عدد الخصائص والامتيازات لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح خدمات الشركة في السوق المصري.

تأتي إجراءات الشركة بعد حادث "فتاة الشروق" الذي أسفر عن وفاة حبيبة الشماع إثر تدهور في حالتها الصحية، عقب قفزها من سيارة لخدمات النقل التشاركي بعدما خشيت تعرضها للتحرش والاختطاف.

 

كما يأتي على رأس الميزات المبتكرة والأكثر فعالية زر الطوارئ داخل التطبيق، والذي يظل متوفرًا ومرئيًا أثناء الرحلة، والذي يتيح قناة مخصصة للاتصال بالخط الساخن لشرطة النجدة، كما يتم عرض موقع الراكب في الوقت الفعلي وبيانات السائق والمركبة بمجرد الضغط على الزر في حال أراد الراكب استخدامها أثناء الاتصال بالشرطة، مما يسهل من عملية طلب المساعدة في حالة الطوارئ.

 

وفي إطار ميزات السلامة والأمان، هي خاصية إلغاء المطابقة أو الحظر التام، في حال تقديم أحد الركاب أو السائقين تقييمًا منخفضًا للطرف الآخر، يصبح زر الحظر التام متاحًا، مما يمكن أي من الطرفين من تجنب القيام بالرحلات معاً مرة أخرى، وبالتالي، لن يتم مطابقتهما مجددًا.

 

معايير السلامة على رأس أولويات الخدمات

وقال محمد حلمي مدير الشؤون الخارجية: "الشركة تدرك أن معايير السلامة على رأس أولويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل الذكي وهو ما عززته دي دي من خلال استراتيجيتها الهادفة لتقديم أحدث ما وصلت إليه معايير الأمان والسلامة المبتكرة". وأكد أن ميزات الأمان والسلامة التي يقدمها تطبيق ديدي مصر تعكس التزامها بتوفير تجربة نقل آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين، والسعي المستمر لتحسين آليات السلامة لضمان حماية الركاب والسائقين.

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