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موعد عودة انقطاعات الكهرباء في أبريل.. ومصدر يكشف مدتها الزمنية

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الثلاثاء، 02-04-2024 01:02 م


قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات من قبل مجلس الوزراء، فيما يتعلق بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال التي تم وقفها منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن مركز التحكم القومي لم يبلغ شركات توزيع الكهرباء بأي تعليمات جديدة تتعلق بخطة تخفيف الأحمال.
وأضاف المصدر، وفق موقع مصراوي، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى مركز التحكم القومي ليس من سلطتهم إلغاء العمل بخطة تخفيف الأحمال لأن هذا القرار خاص بمجلس الوزراء، وهو من يملك صلاحيات الإلغاء أو عودة العمل بالخطة كما هو معلن من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءا.
وتوقع أن يتم اقتصار فترات تخفيف الأحمال واقتصارها على ساعة واحدة خاصة مع تزامن قرب شهر الصيف وما يشهده من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وهو ما يجعل الحكومة ووزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في موقف حرج بسبب زيادة الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي والمازوت اللذين يتم استخدامهم في توليد الطاقة الكهربائية من محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تيسيراً على المواطنين، وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان الكريم.

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