الإثنين 04 يناير 2021
توقيت مصر 22:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. أمير قطر يحضر قمة التعاون الخليجي في السعودية

أمريكا تكشف تفاصيل وبنود المصالحة مع قطر

ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

عاجل.. نجاح المصالحة بين السعودية وقطر وفتح الحدود بين البلدين

مفاجأة.. الأهلي يستبعد الشناوي من مباراة الغد

شاهد/ تسريب صادم لـ رانيا يوسف ردًا على ضجة تصريحات «المؤخرة»

الدولار يرتفع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

أحمد موسى: مع احترامي للسعودية والكويت.. لن نتصالح مع قطر

السعودية تتوج "الجبير" بجائزة هامة

السودان يعلن رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة

ADS
 

ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

received_205907477633295
ولي العهد السعودي
 
الإثنين، 04-01-2021 08:47 م

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن قمة مجلس التعاون غدًا والتي تستضيفها بلاده ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف.

وتابع بحسب وسائل إعلام محلية، "القمة ستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن".
 

إقرأ ايضا

mfb2lJdO-645x499

رسميًا.. أمير قطر يحضر قمة التعاون الخليجي في السعودية

received_3538342432901900

السعودية تتوج "الجبير" بجائزة هامة

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

الكويت تعلن عن 3 اكتشافات كبيرة

أخبار متعلقة

unnamed

دولة خليجية تفاجيء الجميع بإعلان رفض المصالحة مع قطر

1024942536_0_392_4614_2883_1000x541_80_0_0_d760a82f1b44259434f623313bc8d663

بعد الحديث عن قرب المصالحة.. قطر تفاجيء السعودية ببيان شديد اللهجة

الملك سلمان بن عبدالعزيز

بشرى.. ملايين الريالات لمن يفوز في مسابقة الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك البحرين

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يكشف عن 3 جهات تريد إفساد المصالحة الخليجية مع قطر

safina1110

بيان ناري من السعودية بعد انفجار ناقلة جدة