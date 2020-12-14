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بيان ناري من السعودية بعد انفجار ناقلة جدة

safina1110
أرشيفية
 
الإثنين، 14-12-2020 04:16 م الطيب حسين
أصدرت وزارة الطاقة السعودية، بيانًا ناريًا حول واقعة انفجار ناقلة جدة.

ووصصفت الوزارة الهجوم بأنه عمل إرهابي بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت: "هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان".

وتابعت: "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

وأكملت: "هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية".


وذكرت: "لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته".
 

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