رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك البحرين

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الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الثلاثاء، 15-12-2020 09:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده .
و أكد الملك سلمان في رسالته عن أطيب أمنياته بالصحة والسعادة للملك والشعب و الحكومة ، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين و الشعبين الشقيقين والتي يسعي الجميع لتعزيزها ، حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل بعث ولي العهد  الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة لملك البحرين بمناسبة الذكري الوطنية متمنيا للملك والشعب والحكومة دوام الصحة والعافية .  
 

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