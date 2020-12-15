بعد الحديث عن قرب المصالحة.. قطر تفاجيء السعودية ببيان شديد اللهجة

الثلاثاء، 15-12-2020
06:52 م
محمد فضل
بعد الحديث عن قرب المصالحة
الخليجية والتي تقودها
الكويت لمحاولة وقف مقاطعة الرباعي العربي مصر والسعودية
والإمارات والبحرين، ضد
دولة قطر، فاجأت الدوحة المملكة ببيان
شديد اللهجة.
وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيان
ًا، أدانت فيه بأشد
العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة.
وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف
أمس ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة .
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، اعتبرت
الدوحة الهجوم “عملا تخريبيا منافيا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي من
شأنه التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة”.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان
لها، موقف دولة قطر
الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وكانت شركة "هافنيا" للشحن، كشفت بأن ناقلة نفط
تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة اليوم الاثنين، إثر تعرضها لضربة من مصدر
خارجي.
وأوضحت الشركة بأن الناقلة “بي دبليو راين”، التي تحمل علم
سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار
وباندلاع حريق أخمده الطاقم ، بحسب العربية نت .
وقالت هافنيا في بيان
على موقعها على الإنترنت: “أصيبت بي
دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي
يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة”.
وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت
أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.