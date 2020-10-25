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بالأرقام.. خبر سار للاقتصاد السعودي

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بالأرقام.. خبر سار للاقتصاد السعودي
 
الأحد، 25-10-2020 04:30 م الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت أنها ارتفعت إلى 21.54% من إجمالي العاملين بالقطاع، مقابل 20.4% في الربع المماثل من 2019، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم.

ووفقاً لبيانات المرصد، بلغ معدل التوطين بالقطاع الخاص 19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و16.33% في 2016، و17.16% في 2015.


وذكر المرصد الوطني، أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، بلغ نحو 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من 2020، بزيادة 81.43 مشترك مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، من بينهم 66.74% من الذكور، و33.26% من الإناث‪.

وبحسب المرصد، فإن المنطقة الشرقية حققت المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، والمدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%‪.

وتنفذ السعودية برنامجاً للتوطين التدريجي عبر قصر التعيين في عدد من الوظائف والمهن على السعوديين فقط.
 

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