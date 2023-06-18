هند القحطاني تعلن إصابتها بورم سرطاني

فاجأت مشهورة
سناب شات " السعودية هند القحطاني " ، متابعيها ، في مقطع فيديو ، وكشفت
عن إصابتها بورم في الصدر .
وقالت هند :
في يوم طلبوني في المستشفى حتى يسوون لي أشعة على صدري بجهة اليمين.
واستكملت ،
واليوم ، طبيبتي اتصلت وأخبرتني بنتيجة التحليل ، بأنه يوجد ورم بصدري اليمين في
النصف .
وتابعت:أوأخبرتني
الطبيبة أن حجمه صغير وفيما يبدو ورم حميد كأنه كيس دهني ، وأمامي خيارين "
إما انتظر 6 أشهر ونرى إذا يتغير حجمه أم لا .. والخيار الثاني أن آخذ موعد لأسوي
خزعة " ، ومضت : "أنا أخترت أن يأخذون مني خزعة ، وتم تحديد موعد قريب
لإجرائها ".
وسألت هند
متابعينها: "أنتم لو مكاني تنتظرون 6 أشهر علشان تشوفون حجم الورم إذا يزيد
أو لا؟، أو إنه يغير مكانه أو لا؟، أو إنكم تسوون مثلي فتقطعون الشك باليقين،
وتسوون فحص".
وفي نفس
السياق نشرت هند بآخر سنابه لها ، صوره لها وهي تبكي وعلقت " ياجماعة هذا
وضعي والله ما قدرت أوقف بكاء .. غمرتوني بحبكم وخوفكم عليٍ".
June 17, 2023