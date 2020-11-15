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مستشار أمن قومي يحذر من قرارات ترامب

ترامب
ترامب
 
الأحد، 15-11-2020 10:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر مستشار الأمن القومي السابق في الإدارة الأمريكية ، جون بولتون ، من القرارات التي قد يقدمها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خسارته للانتخابات الرئاسية أمام جون بايدن .
و أشار في تصريحات إعلامية لقناة  " سي إن إن " إلي أن الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما ، مضيفا أعتقد وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".
وعن مزاعم تزوير الانتخابات أكد أنه حتى الآن لم يظهر أي دليل واحد علي صحة هذه المزاعم .
 

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