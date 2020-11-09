الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إثيوبيا تشتعل وسقوط مئات القتلى

الكويت.. إجراءات مفاجئة وغير متوقعة بشأن "كورونا"

بيان وزاري عاجل بشأن السيول المحتملة

مفاجأة.. «ترامب» يزف أخبارًا عظيمة رغم خسارته

هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

جنا عمرو دياب تنشر صور جريئة رفقة صديقها

الكويت تشهد واقعة غريبة بين شاب وفتاة في الشارع

ميركل تدعو إلي تغيير سياسة ألمانيا مع واشنطن بعد فوز بايدن

يوفنتوس يدرس بيع "رونالدو"

رئيس صن داونز يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف

ADS
 

ميركل تدعو إلي تغيير سياسة ألمانيا مع واشنطن بعد فوز بايدن

ميركل
ميركل
 
الإثنين، 09-11-2020 02:55 م متابعات- أمينة عبد العال
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتغيير العلاقات مع الولايات المتحدة بتقويتها و تحسينها خاصة في القضايا الأمنية .
و أضافت في تصريحات اليوم :" نحن الألمان و الأوروبيون نعلم أنه في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين علينا أن نتحمل المزيد من المسؤولية… أمريكا هي أهم حليف لنا وستظل كذلك، ولكنها تتوقع منا ، وعن حق ، أن نبذل جهودا أكبر من جانبنا لضمان أمننا والدفاع عن قناعاتنا في العالم " .
وكانت ميركل نشرت علي " تويتر" تهنئة لبايدن و نائبته كامالا ، قائلة ": أتمني له التوفيق و النجاح من صميم قلبي و أهنئ أيضا كامالا هاريس أول نائبة منتخبة لرئيس بلادها " ، ولم تذكر بكلمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في تعليقها علي الانتخابات الأمريكية التي لا يعترف بنتائجها ويعتزم الطعن فيها .
 

إقرأ ايضا

216521-685774428

الكويت.. إجراءات مفاجئة وغير متوقعة بشأن "كورونا"

ترامب

مفاجأة.. «ترامب» يزف «أخبار عظيمة» رغم خسارته

فيديو

الكويت تشهد واقعة غريبة بين شاب وفتاة في الشارع

أخبار متعلقة

الرئيس الروسي

الكرملين يعلن السبب الحقيقي لتأخر الرئيس الروسي في تهنئة بايدن

ترامب و بايدن

هل أمام ترامب فرصة.. جدول زمني قد يقلب موازين الانتخابات

ترامب و بايدن

الكشف عن هوية من أبلغ " ترامب " و " بايدن " بالنتيجة

ترامب و روحاني

أول تعليق من إيران علي خسارة ترامب

ترامب و بايدن

بعد فوز بايدن.. ضيوف منعهم ترامب يستقبلهم البيت الأبيض

الرئيس الروسي

رد غير متوقع من روسيا علي تبادل الاتهامات بين ترامب و بايدن بالتواطؤ مع بوتين