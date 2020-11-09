ميركل تدعو إلي تغيير سياسة ألمانيا مع واشنطن بعد فوز بايدن

الإثنين، 09-11-2020
02:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
بتغيير العلاقات
مع الولايات المتحدة بتقويتها و تحسينها خاصة في القضايا الأمنية .
و أضافت في تصريحات اليوم :" نحن الألمان و
الأوروبيون نعلم أنه في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين علينا أن نتحمل المزيد
من المسؤولية… أمريكا هي أهم حليف لنا وستظل كذلك، ولكنها تتوقع منا ، وعن حق ، أن
نبذل جهودا أكبر من جانبنا لضمان أمننا والدفاع عن قناعاتنا في العالم " .
وكانت ميركل
نشرت علي " تويتر" تهنئة لبايدن
و نائبته كامالا ،
قائلة ": أتمني له التوفيق و النجاح من صميم قلبي و أهنئ أيضا كامالا هاريس
أول نائبة منتخبة لرئيس بلادها " ، ولم تذكر بكلمة الرئيس المنتهية ولايته
دونالد ترامب
في تعليقها علي الانتخابات الأمريكية التي لا يعترف بنتائجها ويعتزم
الطعن فيها .