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مذبحة جديدة في فرنسا.. ضحيتها أفراد الشرطة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
 
الأربعاء، 23-12-2020 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم عن مذبحة جديدة راح ضحيتها 3 من رجال الشرطة و إصابة رابع داخل مقاطعة " بوي دي دوم " وسط فرنسا .
و أِارت وكالة " فرنس برس " إلي أن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسي قتلوا و أصب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عام أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة علي سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد المرأة ، لافتة إلي أن مطلق النار من الممكن أن يكون مختل عقليا .
جدير بالذكر أن المسلح أطلق النار في البداية وقتل و أصاب عدد من رجال الشرطة قبل  أن يشعل النار في المنزل ، ولكن تم إنقاذ المرأة .
 

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