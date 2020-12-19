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شاهد.. كيف أصبح ماكرون بعد الإصابة بكورونا

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ماكرون
 
السبت، 19-12-2020 10:55 ص المصريون
ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، في فيديو من داخل العزل الصحي لأول مرة بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبدا على الرئيس الفرنسي الإرهاق والتعب، لكنه طمئن مواطنيه على صحته وقال أنه يشعر بتحسن، مؤكدا أنه سيبلغ بـ”شفافية” عن حالته الصحية يوميا.
وقال ماكرون عبر تغريدة في “تويتر”: “لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ”.
وأضاف: “سأواصل إدارة الشؤون الحكومية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ”.
وكان قصر “الإليزيه”، قد أمس الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.
وأوضح في بيان له، أن “ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر”.
 

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