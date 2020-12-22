النائب العام السعودي يأمر بسرعة القبض على هؤلاء

الثلاثاء، 22-12-2020
05:06 م
محمد فضل
وجه النائب العام السعودي
، بسرعة القبض
على
ثلاثة أشخاص من المتهمين باعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية
لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار .
وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض،
من تحديد هويتهم والقبض
على المتهم الرئيسي المواطن السعودي عبدالله بن بداح راجح ال
بريك ، والمشتبه بهم ، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني ، و المواطن عبدالله
بن عايض بن دغيثر الشيباني .
وقال مصدر مسؤول- لصحف محلية- إن النيابة العامة
لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل
حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع
غيرهم.