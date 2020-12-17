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الرئاسة الفرنسية: إصابة «ماكرون» بفيروس كورونا

ماكرون
ماكرون
 
الخميس، 17-12-2020 11:43 ص المصريون

كشفت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا.
كان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا، في مبادرة يرجح ألا تبصر النور بسبب رفضها من المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان.
وقال ماكرون مخاطبا «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» إن مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بد أن يُقَر في بادئ الأمر في البرلمان بمجلسيه، وهو أمر يبدو حصوله مستبعدا بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ.
 

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