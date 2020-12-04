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فرنسا: نعمل مع مصر من أجل مصالح هذه الدولة

الرئيسان السيسي وماكرون
السيسي
 
الجمعة، 04-12-2020 05:15 م أحمد سالم
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة 4 ديسمبر، أنها تعمل مع مصر لدفع الحوار الليبي إلى الأمام، حسبما نشر موقع قناة العربية عاجل على تويتر.

أعلن قصر الإليزيه الخميس 3 ديسمبر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى فرنسا وسيستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 7 ديسمبر الجاري.

وقال قصر الإليزيه، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة التي تعد شريكا استراتيجيا ضروري للاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة أمس الأربعاء في المؤتمر الدولي الخاص بدعم الشعب اللبناني والذي دعت له فرنسا وعقد افتراضيا.
 

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