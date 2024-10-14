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الهجوم الأعنف منذ بدء الحرب.. مقتل وإصابة 67 من جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله(فيديو)

الهجوم الأعنف منذ بدء الحرب.. مقتل وإصابة 67 من جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله(فيديو)

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الإثنين، 14-10-2024 09:36 ص

 

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وارتفاع عدد الجرحى إلى 67 آخرين، بينهم 8 حالات حرجة، في هجوم مسيرة من حزب الله اللبناني على تجمع للجنود الإسرائيليين بالقرب من قرية بنيامين في شمال إسرائيل.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد فشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في رصد الطائرة المسيرة، حيث سقطت المسيرة في قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن المسيرة انفجرت في معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي، من دون سماع صافرات الإنذار.

وأشارت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر عسكري، إلى أن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" تسببت في الهجوم الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وقالت إن "حزب الله" نجح في خداع نظام الدفاع الجوي عبر إطلاق رشقة صاروخية ساهمت في التغطية على المسيرة التي استطاعت إصابة هدفها بدقة كبيرة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استدعاء مروحيات لإجلاء الجرحى من موقع الحادث، إضافة إلى مشاركة 50 سيارة إسعاف.

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