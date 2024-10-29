أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عقب سرقة راجمة صواريخ لـ "حزب الله" جرت مصادرتها من لبنان، خلال إرسالها إلى أحد المواقع في الجليل.

وقالت قناة "حدشوت حموت" العبرية إنه "تمت سرقة الراجمة بعد أن عثر الجيش الإسرائيلي عليها وأرسلها لأحد المواقع في الجليل وهي مذخرة بالصواريخ، وخلال عمليات البحث، تم العثور عليها في الطريق حيث كان يقودها شخصان بالقرب من مفترق جولاني غرب طبريا".

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا عن سرقة شاحنة تحمل راجمة صواريخ تابعة لـ "حزب الله" تم الاستيلاء عليها في جنوب لبنان من موقف للسيارات في شمال إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت الشرطة الإسرائيلية يوم 28 أكتوبر، شكوى من مسؤولي الجيش الإسرائيلي بشأن سرقة شاحنة تحمل راجمة صواريخ كانت يستخدمها حتى وقت قريب حزب الله في لبنان، بعد أن استولت عليها قوات الجيش الإسرائيلي وخزنتها في مكان مخصص شمال إسرائيل".

وأضافت الشرطة: "فور ورود الشكوى، تم فتح تحقيق تم خلاله الاشتباه في وجود شاحنة سحب كانت تتحرك في ذلك الوقت في الشمال، وبعد فترة وجيزة، تم إيقاف الشاحنة من قبل رجال شرطة المنطقة الشمالية وجنود الجيش، وبداخلها اثنان من المشتبه بهم".

وأكدت أنه "تم اعتقال المشتبه بهما واقتيادهما للتحقيق في مركز الشرطة، وسيتم تقديم نتائج التحقيق صباح الثلاثاء، ثم عرضهما أمام محكمة الصلح في طبريا".

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