الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يرد على احتمالية المواجهة العسكرية مع تركيا

فيديو صادم/ هنادي مهنا تسحب زوجها أثناء حديثه مع فتاة في المهرجان

احذري.. الهاتف ينهى حياة فتاة أثناء الاستحمام

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

إصدار مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ ١٠٥٠

لتنظيف الإنترنت.. الصين تحظر 105 تطبيق بينهم شركة سفر أمريكية

رغم تألق الشناوي.. مدرب حُراس الأهلي يطلب التعاقد مع حارس مفاجأة

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

تعرف علي فضل الشتاء في الإسلام

قرارات جديدة من الضرائب عن التهرب الضريبي

ADS
 

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

20200501_1588328679-979
الكويت
 
الأربعاء، 09-12-2020 01:57 م المصريون

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، أمرًا يسمح بعودة أقارب العاملين بالصحة في الدول المحظورة إلى البلاد مباشرة.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة أنه يسمح للمواطنين ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء"، أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية، العودة إلى البلاد بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو صفة دخول صالحة.
وقال مصدر للصحيفة الكويتية إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة تشمل الدول الـ 34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية.
وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، منح إقامة الوافدين لمدة سنتين أو أكثر، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها: إن الكويت أوقفت إصدار إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر مع الاكتفاء بـ"سنة واحدة فقط"، ويشمل القرار زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.
وأضافت المصادر أن سبب منح الإقامة للوافدين لمدة سنة فقط؛ جاء بسبب تداعيات وباء كورونا، والتي عرقلت كثيرًا من الأعمال.
وأوضحت المصادر أن منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة واحدة يتطلب فحوصًا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.
 

إقرأ ايضا

الهام خازن

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

ترامب

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

ارشيفية

الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "

أخبار متعلقة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة عن تغريدته المثيرة للجدل: لا أحد يزايد على حبي لـ السعودية

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

kuw

نساء الكويت يتلقين صدمة كبيرة

انتخبابات مجلس الامة

انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

qatar

أول تعليق قطري على بيان المصالحة الخليجية الصادر من الكويت

ffffffffffff

بالفيديو.. بيان وزير الخارجية الكويتي حول اتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية