أول تعليق قطري على بيان المصالحة الخليجية الصادر من الكويت

الجمعة، 04-12-2020
03:23 م
الطيب حسين
علق وزير الخارجية القطر
ي، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على بيان نظيره الكويت
ي الدكتور أحمد بن ناصر الصباج حول الأزمة الخليجية
.
وقال على "تويتر": "بيان دولة الكويت
خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية
. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".
وكان وزير الخارجية الكويت
ي قد كشف عن نتائج مثمرة في حل الأزمة الخليجية
، مشيدًا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال: "كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي".
وتابع: "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"