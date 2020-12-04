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أول تعليق قطري على بيان المصالحة الخليجية الصادر من الكويت

qatar
أول تعليق قطري على بيان المصالحة الخليجية الصادر من الكويت
 
الجمعة، 04-12-2020 03:23 م الطيب حسين
علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على بيان نظيره الكويتي الدكتور أحمد بن ناصر الصباج حول الأزمة الخليجية.

وقال على "تويتر": "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".


وكان وزير الخارجية الكويتي قد كشف عن نتائج مثمرة في حل الأزمة الخليجية، مشيدًا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: "كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي".

وتابع: "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"

 

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