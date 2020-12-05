انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

السبت، 05-12-2020
09:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بدأت صباح اليوم
السبت عملية التصويت بانتخابات
مجلس الأمة الكويت
ي لاختيار 50 عضو بالمجلس .
ويتنافس في الانتخابات
أكثر من 300 مرشح من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلي
المقاعد الخمسين للبرلمان الكويت
ي ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويت
ية الرسمية
" كونا " .
و تعتبر هذه
الانتخابات
هي أول انتخابات
في الكويت
في عهد حاكمها الجديد الأمير نواف الأحمد
الصباح الذي تولي المنصب سبتمبر الماضي خلفا لشقيقه الراحل الأمير صباح الأحمد
الجابر الصباح .