الثلاثاء 05 يناير 2021
توقيت مصر 16:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية

اتجاه لرفع الدعم عن البنزين خلال ساعات

صورة نادرة من شهر العسل لـ عمر الشريف وفاتن حمامة

الحكومة تصدر قرارات جديدة

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

بعد المصالحة.. «الجزيرة» تتغزل في السعودية فماذا قالت؟

فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود تأسيس مجلس التعاون الخليجي

شاهد.. أحضان حارة بين ولي العهد السعودي وأمير قطر

الكشف عن الشرط الذي تنازلت عنه السعودية لإتمام المصالحة مع قطر

أول تعليق من البرلمان عن المصالحة الخليجية مع قطر

ADS
 

فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود تأسيس مجلس التعاون الخليجي

الأمير سعود الفيصل
الأمير سعود الفيصل
 
الثلاثاء، 05-01-2021 02:22 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للحظة إعلان وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل ، بيان تأسيس مجلس التعاون .
ويظهر مقطع الفيديو الأمير سعود في الكلمة الافتتاحية وهو يتحدث قائلا : " إدراكا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري.. ورغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، لقد اجتمع في الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم 29-3-1401، الموافق 4-2-1981، وزراء خارجية هذه الدول.. " .

جدير بالذكر أن ذلك الإعلان تم بعد أن عقد وزراء الدول الخليجية الست مؤتمر في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981 ووقعوا علي ختام أعمال ذلك المؤتمر علي وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 

إقرأ ايضا

received_176515464220269

أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية

الملك فهد

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

main_image5a0324407d1da

الكشف عن الشرط الذي تنازلت عنه السعودية لإتمام المصالحة مع قطر

أخبار متعلقة

ارشيفية

عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

received_379896763271799

الإعلان عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ السعودية

ارشيفية

السعودية تعلن حقيقة ظهور الفيروس المتحور بالمملكة

"الاقتران العظيم"

جدة ترصد ظاهرة فلكية نادرة.. "الاقتران العظيم"

الملك سعود بن عبد العزيز

شاهد.. صورة نادرة لـ الملك سعود بن عبد العزيز أثناء مبايعته لولاية مكة

الملك سعود

فيديو نادر لأول قمة عربية تجمع الملك سعود مع الملك فاروق