فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود تأسيس مجلس التعاون الخليجي
الأمير سعود الفيصل
الثلاثاء، 05-01-202102:22 ممتابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للحظة إعلان وزير
الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل ، بيان تأسيس مجلس التعاون .
ويظهر مقطع الفيديو الأمير سعود في الكلمة الافتتاحية وهو يتحدث قائلا :
" إدراكا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين
والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، لما يربط بينها من
علاقات خاصة وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها،
وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري.. ورغبة من هذه الدول في
تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير
والنمو والاستقرار، لقد اجتمع في الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم
29-3-1401، الموافق 4-2-1981، وزراء خارجية هذه الدول.. " .
جدير بالذكر أن ذلك الإعلان تم بعد أن عقد وزراء الدول الخليجية الست مؤتمر
في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981 ووقعوا علي ختام أعمال ذلك المؤتمر علي وثيقة
إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .