فيديو نادر لأول قمة عربية تجمع الملك سعود مع الملك فاروق
الملك سعود
الإثنين، 21-12-202001:30 ممتابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو تاريخي لأول قمر عربية ،
بحضور الملك سعود ممثلا للملكة العربية السعودية و العديد من ملوك ورؤساء الدول
السبع المؤسسة للجامعة العربية أو من يمثلهم في قصر إنشاص بمصر عام 1946 .
و يظهر في مقطع الفيديو الشيخ يوسف ياسين، والشيخ فوزان السابق، كما
ظهر الملك سعود إلى جانب الملوك والرؤساء العرب
الذين كان في استقبالهم الملك فاروق ملك مصر آنذاك.
وتعتبر قمة إنشاص
هي الاجتماع الأول لملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم في " زهراء انشاص" بمصر
بدعوة من الملك فاروق الأول؛ ليتم عقد مؤتمر قمة الدول العربية 1946 في الفترة ما بين
(28 - 29 مايو ) 1946 وهي أول قمة للدول العربية، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة
العربية.
وشارك في القمة في ذلك الوقت، الملك فاروق الأول ممثلا
عن مصر ، والأردن ممثلا عنه الملك عبد الله الأول بن الحسين، والمملكة ممثلا عنها الأمير
سعود بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة حينها، واليمن ممثلا عنه الأمير سيف الإسلام
إبراهيم بن يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن يحيى حميد الدين ، و الأمير عبد الإله بن علي
الهاشمي الوصي على عرش العراق، ولبنان ممثلا عنه الرئيس بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية
اللبنانية بعد الاستقلال، وسوريا ممثلا عنها الرئيس شكري القوتلي رئيس سوريا.