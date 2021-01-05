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عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

ارشيفية
ارشيفية للقمة الخليجية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أذاعت وسائل إعلام قطرية أن الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد غادر متوجها إلي السعودية ليترأس وفد الدولة في القمة الخليجية التي تستضيفها مدينة العلا السعودية اليوم .
وكانت الكويت قد أعلنت أمس أن السعودية وقطر اتفقنا علي فتح الأجواء والحدود البرية و البحرية بين الجانبين ، مما يزيد من احتمالية انتهاء أزمة الخليج مع قطر ، حسبما نشرت" الشروق " .
جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة وهي اتهامات نفتها الدوحة .   
 

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