فيديو صادم.. سعودي يدهس عامل بنزينة عمدًا ويطعن آخر بسكين

وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام قائد مركبة سعودي بصدم عامل في محطة وقود عمدا.

وأظهر المقطع الذي سجلته كاميرا مراقبة يوم 21 من الشهر الجاري، قائد المركبة يسير بسرعة عالية ليصدم بالعاملين الواقفين أمامه .

ولم يكتف قائد المركبة بذلك بل نزل من مركبته بعد صدم أحد العاملين الذي سقط أرضا ولم يستطع النهوض من شدة الصدم، وضرب العامل الآخر على وجهه قبل أن يعود مجددا لمركبته ويحضر آلة حادة (سكين) منها ويكمل عليه بالضرب.

من جانبها أعلنت شرطة منطقة الباحة بالسعودية، القبض على مواطن لصدمه شخصا واعتدائه على آخر .

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .