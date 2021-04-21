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غلق 23 مسجد في 7 مناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-04-2021 10:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أغلقت أمس 8 رمضان 23 مسجد مؤقت في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس " كورونا" المستجد بين صفوف المصلين .
و يصل إجمالي ما تم إغلاقه من مساجد خلال 72 يوم إلي 700 مسجد ، كما تم إعادة فتح 644 مسجد بعد الانتهاء من التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حسب البيان الذي أصدرته الوزارة وتداولته الصحافة المحلية .
وأشارت الوزارة إلي أن المساجد التي تم إغلاقها هي : 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها , ومسجد في كل من مناطق ( عسير و الباحة و الجوف و جازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.

ولفتت الوزارة إلي أن المساجد التي تم إعادة فتحها هي  16 مسجد , عشرة منها بمنطقة الرياض, واثنين بمنطقة جازان, ومسجد في كل من مناطق (الباحة و الجوف و عسير و الحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
 

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