سفير اليابان: السعودية كان لها دور رائع في التعامل مع كورونا

الثلاثاء، 13-04-2021
08:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد سفير اليابان
بالمملكة
العربية السعودية " فوميو إيواي" أن السلطات السعودية كان لها
دور رائع في التعامل مع جائحة " كورونا
" .
و أضاف السفير أثناء
لقاءه بقناة " الإخبارية " :" في البداية أشيد بالسعودية باستضافتها قمة
مجموعة الـ 20 ولو افتراضيا وسط الجائحة، وفي هذه القمة السعودية لعبت دورا قياديا
للحد من انتشار كورونا
".
وقال
"وبالنسبة للإجراءات الاحترازية، السعودية تقوم بها بشكل جيد وسريع، وأشيد بكل
الجهود التي قامت بها السلطات السعودية مثل تقديم اللقاحات لعامة الناس بما فيها المقيمين
الأجانب".
ولفت
إلى أن العلاقات السعودية اليابانية متميزة وتطورت تدريجيا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية
1955 ،مضيفا: "هذه العلاقة شهدت قفزا كبيرا منذ 2016 بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لليابان حيث تم إطلاق رؤية مشتركة بين البلدين".