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"غالية" تعترف لزوجها بخيانته مع زميلها وتطلب الطلاق .. و رد فعل صادم من الزوج

المتهمة
"غالية" تعترف لزوجها بخيانته مع زميلها وتطلب الطلاق .. و رد فعل صادم من الزوج
 
الثلاثاء، 29-12-2020 07:36 ص أحمد عادل شعبان

أقدم رجل على جريمة تقشعر لها الأبدان وذلك بعد ساعات قليلة من إخبار زوجته له بخيانته.

وقرر الزوج الروسي فاضل خاليكوف - 37 سنة - الاتصال بزوجته غالية - 31 سنة - مرارا وتكرارا أثناء احتفالها مع زملائها بحفل نهاية العام لكنها لم ترد عليه مما أثار شكوكه التي للأسف كانت في محلها.

وعادت الزوجة وأخبرت زوجها أنها قامت بخيانته مع أحد الزملاء وأنها تريد الطلاق منذ فترة لكن لم تكن لديها الشجاعة لذلك.

واصطحب الزوج طفليه البالغين من العمر 6 سنوات و سنة ونصف إلى قرية بعيدة ثم أدخل أنبوبا يوصل العادم إلى السيارة واتصل بزوجته وأخبرها أن الطفلين توفيا وأنه على وشك الموت فقامت بإبلاغ الشرطة التي عثرت على السيارة وبها جثة الزوج والأطفال.

وكشف شقيق الزوج - بحسب صحيفة ذا صن - أن شقيقه أرسل له رسالة قال فيها : " زوجتي خانتني .. واعترفت لي بذلك اليوم .. سوف آخذ أطفالي معي .. وداعا".


 

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