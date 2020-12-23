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القبض على قاتل شقيقتيه التوأم .. وسبب الجريمة صادم

المتهم والضحية
القبض على قاتل شقيقتيه التوأم .. وسبب الجريمة صادم
 
الأربعاء، 23-12-2020 09:00 ص المصريون
تمكنت السلطات العراقية من ضبط شاب عشريني يدعى رافد صباح بعد قيامه بقتل شقيقتيه التوأم بطريقة بشعة .

وأقدم المتهم على قتل شقيقتيه حوراء و زهراء - طالبتان بكلية الحقوق في جامعة الإمام الصدر - بعد مشاجرة مجهولة السبب.

وزعم المتهم أن الجريمة كانت غسلا للشرف إلا أن التحريات أثبتت عدم صحة مزاعمه حيث اعتاد الضرب والاعتداء على الأختين منذ زمن طويل.

وتبين أم المتهم عاد إلى المنزل مخمورا وافتعل مشاجرة مع الأختين اللتين كانتا تجهزان لزفاف حوراء المفترض بعد شهر ، ثم قام جرح حوراء بلوح زجاج ثم أطلق عليها 6 رصاصات ولما حاولت شقيقتها الاستنجاد بالجيران أرداها قتيلة هي الأخرى.
 

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