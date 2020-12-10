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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان
 
الخميس، 10-12-2020 01:42 م المصريون

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإنفاذ حكم محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، بتنفيذ حد القتل على زوجة سعودية وعشيقها سوري الجنسية، بتهمة قتل زوج الأخيرة.
وفي التفاصيل- حسب وكالة النباء السعودية- أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في مدينة بريدة ، فيما يلي نصه:
أقدم / صاردار عبدالله الموسى – سوري الجنسية – وبمشاركة ومساعدة / فادية بنت حسن بن توفيق القلاع – سعودية الجنسية – على قتل / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن – سعودي الجنسية – زوج الجانية ، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه .
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / صاردار عبدالله الموسى و فادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .
 

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