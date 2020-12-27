هذا أهم ما فعله السعوديون بعد تلقي ولي العهد لـ لقاح كورونا

الأحد، 27-12-2020
06:48 ص
أحمد عادل شعبان
كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن ارتفاع عدد التسجيلات للحصول على اللقاح بعد تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلماح للقاح كورونا
.
وقال الربيعة في تغريدة عبر تويتر: الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا
،
ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.
وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي.
وأضاف: الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.