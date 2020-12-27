الأحد 27 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

طقس دافئ.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن درجات الحرارة غدًا

سر انخفاض مستوى نجم الأرسنال وعلاقته بسيارة "أبو تريكة"

إبراهيم عيسى عن إصابته بـ"كورونا": ​تجربة صعبة

خبر سار يسعد جميع "الأهلاوية" بشأن موسيماني

الأهلي يعلن تعافي نجومه الثلاثة

رد عنيف من طليق رهف القنون بعد انفصالهما

بعد حصوله على اللقاح.. كويتي يصدم مذيعة «العربية» برده

"شوبير" يفجر مفاجأة عن رحيل "فرجاني ساسي" من الزمالك​

ADS
 

هذا أهم ما فعله السعوديون بعد تلقي ولي العهد لـ لقاح كورونا

ولي العهد يتلقى اللقاح
هذا أهم ما فعله السعوديون بعد تلقي ولي العهد لـ لقاح كورونا
 
الأحد، 27-12-2020 06:48 ص أحمد عادل شعبان
كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن ارتفاع عدد التسجيلات للحصول على اللقاح بعد تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلماح للقاح كورونا.

وقال الربيعة في تغريدة عبر تويتر: الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي.

وأضاف: الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

الرئيس دونالد ترامب

ترامب يبدأ خطوات تغيير نتائج الانتخابات ويدعو أنصاره للقتال للحفاظ على كرسي الرئاسة

70

رد عنيف من طليق رهف القنون بعد انفصالهما

أخبار متعلقة

المتهم والضحية

القبض على قاتل شقيقتيه التوأم .. وسبب الجريمة صادم

الجزيرة

مستشار بن زايد: المصالحة الخليجية مهددة بعد ما فعلته قناة الجزيرة

فجر السعيد

فجر السعيد تكشف عن أغرب ما فعله عامل مصري معها بمنزلها

Capture

السعودية تعلن انطلاق المرحلة الأولى من تطعيم كورونا

photo_٢٠٢٠-٠٦-١٢_١٦-٢٢-٤٥

إطلاق سراح عالمي الاجتماع الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري