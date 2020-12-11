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عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي علي تركيا

الاتحاد الأوربي
الاتحاد الأوربي
 
الجمعة، 11-12-2020 11:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة علي تصرفات تركيا التي وصفوها بـ"غير قانونية و عدوانية " في البحر المتوسط ضد أثينا و نيقوسيا ، جاء ذلك اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسيل .
و أشار دبلوماسي في تصريحات صحفية نشرتها " سكاي ينوز " إلي أن الإجراءات التم تم إقرارها ستكون عقوبات فردية لافتا إلي أنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها .
و أضاف أنه من المتوقع أن يتم وضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة و ستعرض علي الدول الأعضاء للموافقة عليها حسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسيل .
ولفت إلي أن القادة الأوربيون فوضوا  وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع و أن يقترح إذا لزم الأمر توسيع العقوبات لتشمل أسماء و شخصيات أو شركات جديدة ، مشيرا إي أن الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيا .
 

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