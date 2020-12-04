الجمعة، 04-12-2020
10:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه أحمد داود أوغلو ، رئيس حزب المستقبل المعارض ، سؤال محرج للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان
، عن طبيعة الحاكم
الفعلي الذي يتولي إدارة البلاد .
و قال أثناء مؤتمر صحفي مخاطبا أردوغان
:" هل أنت من يدير البلاد أم
السيد بهجلي ؟ في إشارة إلي رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف ، دولت بهجلي
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار إلي أنه خلال العاميين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي
أصبح " بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات
البعض و ضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم .
وكانت العديد من الأمور قد حدثت وكان خلفها الحزب القومي ومن أهمها عدم
قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو ، وبالرغم من أنه هاجم أردوغان
إلا أن
هلم يقبل استقالته بسبب ضغط بهجلي ، كما أشيع من وراء الكواليس.
و