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سؤال محرج لـ" أردوغان" عن طبيعة حكمه للبلاد

اردوغان
اردوغان
 
الجمعة، 04-12-2020 10:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه أحمد داود أوغلو ، رئيس حزب المستقبل المعارض ، سؤال محرج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،  عن طبيعة الحاكم الفعلي الذي يتولي إدارة البلاد .
و قال أثناء مؤتمر صحفي مخاطبا أردوغان :" هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلي ؟ في إشارة إلي رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف ، دولت بهجلي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار إلي أنه خلال العاميين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي أصبح " بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض و ضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم .
وكانت العديد من الأمور قد حدثت وكان خلفها الحزب القومي ومن أهمها عدم قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو ، وبالرغم من أنه هاجم أردوغان إلا أن هلم يقبل استقالته بسبب ضغط بهجلي ، كما أشيع من وراء الكواليس.
و
 

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