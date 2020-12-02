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مشادات وتراشق بالألفاظ بين وزير الخارجية الأمريكية و وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية الأمريكية و نظيره التركي
وزير الخارجية الأمريكية و نظيره التركي
 
الأربعاء، 02-12-2020 12:01 م متابعات- أمينة عبد العال
تراشق كلا من وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، و وزير الخارجية التركية ، مولود جاويش أوغلو ، أثناء اجتماع التاتو .
و تم عقد الاجتماع عبر خاصية الفيديو ـ والتي لم تمنع الطرفين من تبادل الاتهامات بالتحريض ونشر التوتر ، حسبما نشرت الصحافة العالمية .
و كان الاتهامات التي وجهها بومبيو إلي نظيره التركي هي اتهام أنقرة بالتصعيد في شرق المتوسط، فيما اتهم الوزير التركي بومبيو بتحريض الأوربيين ضد بلاده .   
 

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