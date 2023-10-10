الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
توقيت مصر 17:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ارتفاع التضخم.. سعر الدولار يسجل زيادة جديدة في السوق السوداء

"أختك عجباني".. جريمة قتل دفاعًا عن الشرف تهز الجيزة

محو كل شئ.. فيديو يوثق دمار غير مسبوق في غزة نتيجة قصف الاحتلال

شاهد.. وزير إسرائيلي يهرول في الشارع للاختباء من صواريخ المقاومة

علاء مبارك ينتقد الحكومة بسبب هذا الأمر: "لهذه الدرجة مفيش إحساس!".. ما علاقة غزة؟

ظهور صادم لفنانة شهيرة.. وتعلق: بعمل فحوصات لمعرفة السبب

الفراخ 65 جنيه.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للبيض والدواجن بعد التخفيض

هل هجوم المقاومة على إسرائيل له علاقة بالتطبيع مع السعودية؟.. عمرو موسى يرد

العاهل السعودي يأمر بمنح الجنسية لعائلة مكونة من 11 شخصًا

مقتل قائد عسكري إسرائيلي في هجوم لمسلحي حزب الله بلبنان

مقتل قائد عسكري إسرائيلي في هجوم لمسلحي حزب الله بلبنان

IMG-20231010-WA0016
المقتول
الثلاثاء، 10-10-2023 01:10 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل خلال اشتباك مع مسلحين "تسللوا من الأراضي اللبنانية".
ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، على منصة "أكس": "مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية".
الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن "عددا من المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا" إلى إسرائيل من لبنان قُتلوا، وأن جنوده يقومون بتفتيش المنطقة، وأضاف البيان أن "مروحيات إسرائيلية تقصف حاليا المنطقة".

إقرأ ايضا

IMG-20231010-WA0019

محو كل شئ.. فيديو يوثق دمار غير مسبوق في غزة نتيجة قصف الاحتلال

IMG-20231010-WA0015

شاهد.. وزير إسرائيلي يهرول في الشارع للاختباء من صواريخ المقاومة

IMG-20231010-WA0020

العاهل السعودي يأمر بمنح الجنسية لعائلة مكونة من 11 شخصًا

أخبار متعلقة

IMG-20231009-WA0021

عاجزون عن السيطرة حتى الآن.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

IMG-20231009-WA0023

إسرائيل تعلن العثور على عدد صادم من الجثث في موقع مهرجان موسيقي هاجمته المقاومة

IMG-20231009-WA0013

شاهد لحظة استهداف الاحتلال لمسجد في غز بغارة جوية

IMG-20231009-WA0015

مقتل نجل وزير إسرائيلي ضمن جنود جيش الاحتلال في عملية طوفان الأقصى

IMG-20231008-WA0020

حماس: مستعدون لجميع السيناريوهات وهذا موقف مصر من "طوفان الأقصى"

IMG-20231008-WA0024

ليست إسرائيلية.. الكشف عن هوية الفتاة التي أسرتها حماس عارية (صور)